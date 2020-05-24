Бразилиа, , 03:13 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 965 человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии составляет 22 013 человек. Также за 23 мая в Бразилии выявили 16 508 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество подтвержденных случаев заражения с начала пандемии в республике достигло 347 398.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире было подтверждено 5 103 006 случаев заражения коронавирусом нового типа. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, на втором месте — Бразилия.