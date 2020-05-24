Абу-Даби, , 00:44 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки было выявлено 812 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ОАЭ.

По данным ведомства, все новые пациенты находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 28 704. Также за 23 мая в ОАЭ от осложнений COVID-19 скончались три человека, увеличив тем самым число жертв до 244.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая ученые ОАЭ разработали лазер, способный быстро выявлять наличие коронавируса нового типа в человеческом организме.

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