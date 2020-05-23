Москва, , 23:37 — REGNUM В российской столице за последние сутки скончались 59 пациентов, болевших пневмонией и с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает 23 мая оперативный штаб по борьбе с эпидемией SARS-CoV-2.

С учетом этих данных общее число жертв эпидемии коронавируса в Москве составило 1993 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала пандемии было выявлено 336 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них почти 3,5 тыс. человек умерли, а порядка 108 тыс. признаны излечившимися.

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