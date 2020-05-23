Москва, , 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. Соответствующая публикация появилась на сайте pozneronline.

Напомним, что между Познером и Михалковым возник конфликт после эфира программы «Бесогон ТВ», создаваемой Михалковым. Сперва Михалков выпустил свою программу, в которой обсуждал актуальные вопросы современности, в том числе довольно откровенно высказался о главе Сбербанка Германе Грефе, который еще в 2012 году открыто заявил, что большинству людей нельзя давать обширные знания, чтобы они могли самоидентифицироваться и понять себя, так как такими людьми нельзя управлять, то есть манипулировать.

После этой передачи, которую дважды показали на телевидении, холдинг ВГТРК решил снять ее повторы с эфира. Как говорит сам Михалков, сделано это было именно из-за сюжета с Грефом.

Далее Михалков стал объектом травли либеральных СМИ, которые всячески обходили стороной тему Грефа и акцентировали внимание на менее значительном эпизоде передачи Михалкова, где он рассказывал об идеях чипизации человечества. Такие идеи действительно время от времени высказываются, в том числе и авторитетными людьми.

Оказалось, что Познер написал письмо Михалкову после того, как некий друг журналиста попросил его посмотреть ту самую передачу «Бесогон ТВ». При этом Познер просил Михалкова не публиковать письмо. Через несколько дней Познер давал интервью на радиостанции «Эхо Москвы» и там опять обсуждалась тема Михалкова и его передачи. Познер весьма нелицеприятно высказался о передаче и самом Михалкове. Позднее выяснится, что Познер фактически процитировал часть своего письма Михалкову, которое он сам же просил не публиковать.

Теперь, в следующем выпуске «Бесогона ТВ», Михалков ответил всем своим хулителям, в том числе и Познеру. Он процитировал ряд положений письма Познера и дал на них ответ. В частности, Познер пишет, что Михалков якобы не испытывал на себе, что такое советская цензура, а он — Познер — испытывал. А вот теперь Познер очень рад, что наконец-то и Михалков испытал на себе цензуру, когда его передачу сняли с эфира.

На это Михалков отвечает, что Познер вообще ничего не знает о деятельности Михалкова в годы СССР, и заявил, что один только его фильм «Родня» (1981 года) получил в Госкино 117 поправок, из которых 70 Михалкову пришлось выполнить.

В итоге, Познер на сайте pozneronline решил опубликовать все письмо, которое он написал Михалкову, а также ответ Михалкова.