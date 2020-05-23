Москва, , 20:50 — REGNUM В ходе программы по тестированию жителей Москвы на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 было установлено, что эти антитела были выявлены у 12,5% участников программы. Об этом сегодня, 23 мая, заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на пресс-конференции.

По словам Хрипуна, на сегодняшний день в программе приняли участие более чем 50 тысяч человек. У 12,5% протестированных выявлены антитела IgG.

Это говорит о том, что у данных людей «формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу».