Нью-Йорк, США, , 19:33 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк число жертв COVID-19 за минувшие сутки составило 84 человека. Впервые после пика эпидемии число жертв COVID-19 за сутки в штате Нью-Йорк опустилось ниже 100.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с COVID-19 в американском штате Нью-Йорк оказалась гораздо хуже, чем в других штатах.

В самые тяжелые дни за сутки в штате умирали более 700 человек. В день по 3 тысячи человек попадали в больницы.

Губернатор штата Эндрю Куомо сегодня заявил, число госпитализированных снижается, как и число подключенных к аппарату ИВЛ.