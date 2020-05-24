Тирана, , 00:26 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 23 мая сообщили о том, что в результате обследования 200 образцов за последние сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Пять из восьми случаев были зафиксированы в Тиране. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в стране выявлено 989 случаев заражения, что меньше, чем в соседнем Косово. Около 79% из тех, у кого был выявлен коронавирус, уже здоровы, 31 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. На данный момент лечение от COVID-19 проходят 175 человек, большая часть — в Тиране, Круе, Дурресе и Шкодре.

До настоящего момента кажется, что в Албании эпидемия проходит относительно легко. Но из всех стран региона Албания проводит наименьшее число тестов на коронавирус в расчете на тысячу человек.

За последние три недели ни один пациент с коронавирусом в стране не скончался, однако вновь наметился рост числа активных случаев. В ближайшее же время относительно благоприятная картина, кажется, рискует быть испорченной. К сожалению, не стоит ждать, что вирус, движимый гражданским сознанием, пощадит жителей Тираны, уже несколько дней подряд выходящих на митинги протеста против сноса Национального театра. В ближайшие дни, по всей вероятности, столица станет новым очагом эпидемии.

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