Куала-Лумпур, , 15:37 — REGNUM В одном из центров по содержанию мигрантов в Малайзии произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом 23 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, в центре содержания мигрантов в Букит Джалил выявлено 60 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в лагере проживает около 1400 человек.

В течение мая 2020 года сотрудники правоохранительных органов арестовали свыше 2 тыс. нелегальных мигрантов, ввиду того, что границы страны закрыты, их депортация пока невозможна.

Беженцы проживают в специализированных учреждениях в условиях скученности, что является благоприятной почвой для распространения коронавируса.