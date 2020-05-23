Душанбе, , 15:04 — REGNUM Из Турции в Международный аэропорт Душанбе сегодня, 23 мая, прибыли 194 гражданина Таджикистана, сообщает министерство иностранных дел Таджикистана.

Кроме того, 22 мая чартерным рейсом авиакомпании «SkyUp Airlines» в Душанбе прибыли 30 таджикистанцев из Киева, которые ранее не смогли вернуться домой из-за отмены международного сообщения. Тем же рейсом из Таджикистана были эвакуированы более ста граждан Украины и Казахстана.

Таджикистанцы возвращены на родину в соответствии с указаниями главы государства Эмомали Рахмона по поэтапному возвращению граждан, оказавшихся за рубежом из-за пандемии коронавируса.

Тем временем подчёркивается, что дальнейшее возвращение таджикистанцев будет проводиться в зависимости от наличия в стране всех необходимых условий. В частности, достаточного количества мест для пребывания в карантине и возможности обеспечения медицинского наблюдения.