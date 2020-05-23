Манама, , 14:54 — REGNUM В Бахрейне за сутки выявили 360 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев заразившихся коронавирусом в стране составляет 8 тыс. 774 человека.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 12 человека. За сутки смертей не зафиксировано. В общей сложности за период эпидемии выздоровели 4 тыс. 462 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 200 тыс. человек.