Бобруйск, Белоруссия, , 14:29 — REGNUM В исправительном учреждении открытого типа №15 города Бобруйска выявили зараженных коронавирусом среди заключенных. Об этом 22 мая сообщает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел Белоруссии Ольгу Чемоданову, а также — на информацию, предоставленную Департаментом исполнения наказаний.

По информации Департамента исполнения наказаний, в исправительном учреждении зафиксировано пятнадцать случаев заражения SARS-CoV-2 среди осужденных.

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Нуждающиеся в медицинской помощи в условиях стационара, госпитализируются в медицинские учреждения. Другие инфицированные находятся под наблюдением. Все необходимые карантинные меры сохраняются, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем, отметил источник.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев сообщал о пятистах сотрудниках правоохранительных органов, заразившихся коронавирусом.