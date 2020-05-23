Кишинёв, , 14:55 — REGNUM Свыше сотни владельцев салонов красоты и специалистов бьюти-индустрии Кишинева отправили петицию в министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии и опубликовали видеообращение в социальной сети Facebook.

Представители отрасли отметили, что остались без источников дохода и рискуют обанкротиться, сообщает 22 мая Publika.md.

Владельцы салонов красоты и специалисты бьюти-индустрии также отметили, что они в состоянии обеспечить все необходимые санитарные нормы.

По словам главы Национального агентства общественного здоровья Николая Фуртунэ, если исходить лишь из экономической стороны вопроса, не учитывая потенциальный риск для общественного здравоохранения, то есть опасение, что молдавские больницы «не выдержат», ввиду ограниченности их возможностей.

Напомним, в Молдавии с 16 мая представителям парикмахерских и салонов красоты разрешено лишь оказывать услуги по стрижке и укладке волос.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кишиневе протестовали работники Центрального рынка.