Брюссель, , 13:58 — REGNUM Количество пациентов, находящихся в Бельгии в отделениях интенсивной терапии, сокращается на 5% в день. Об этом 23 мая рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава.

Согласно их данным, на сегодняшний день в реанимационных отделениях в стране находятся 259 пациентов, что на 9 человек менее, чем накануне.

Также в штабе уточнили, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 299 новых заражений коронавирусом и теперь общее число зараженных стало 56 810 человек.

Кроме этого, за последние 24 часа было зафиксировано 25 летальных исходов от COVID-19, в результате чего общее число скончавшихся от нового заболевания стало 9 237 человек.

Отметим, в настоящее время в Бельгии идет третий этап смягчения ограничительных мер карантинного характера, которые были начаты 4 мая текущего года.