Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM В Ростовской области в преддверии летней оздоровительной кампании, которую планируется начать с 1 июля, ведётся благоустройство детских лагерей. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

«Глава государства поставил задачу создать необходимые условия для того, чтобы дети могли находиться в оздоровительных учреждениях без масок. И мы делаем всё необходимое, чтобы её выполнить. Совместными усилиями мы обеспечим своевременное начало летней оздоровительной кампании в регионе», — отметил спикер.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ситуация с коронавирусной инфекцией остаётся напряжённой. При этом власти приступили к поэтапному смягчению ограничительных мер. В частности, с 1 июня планируется открыть дежурные группы в детских садах.

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