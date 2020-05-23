Киев, , 09:25 — REGNUM За минувшие сутки на Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 432 и составило 20 580 случаев, сообщил 23 мая Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, за указанный период от последствий COVID-19 скончались 17 человек, 344 пациента выздоровели. Всего зафиксировано 6929 выздоровевших и 605 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее COVID-19 выявили у депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрия Аристова. В данный момент устанавливают лиц, которые с ним контактировали.

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