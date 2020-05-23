Джакарта, , 10:47 — REGNUM Заместитель генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по социально-культурному сообществу Кунг Фоак заявил, что включение вопроса биоразнообразия в повестку дня АСЕАН посредством сотрудничества и взаимодействия с участием многих заинтересованных сторон имеет важное значение, сообщает Antara.

Секретариат АСЕАН и Центр по биоразнообразию АСЕАН провели обсуждения, которые выделили связи между биоразнообразием и здравоохранением.

«Основной причиной заболеваний, таких как COVID-19, является разрушение среды обитания диких животных, факт, который поддерживается большинством научного сообщества», — отметил председатель-основатель межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемам.

Известно, что около 1,7 млн неизвестных вирусов, которые, как считается, все еще существуют у млекопитающих и водных птиц, которые могут заразить человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин передал извинения правительства за неспособность разорвать цепь передачи коронавируса в стран.

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