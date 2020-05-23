Лондон, , 10:55 — REGNUM Правительство Великобритании разработало законопроект, в соответствии с которым работодатели обязаны будут платить 20%-30% от заработной платы сотрудникам, которые будут увольняться с августа 2020 года. Об этом 23 мая сообщает The Times.

Указанное решение необходимо для поддержки населения, чьи доходы значительно сократились в связи с эпидемией коронавируса.

«Казначейство разработало планы, согласно которым работодатели должны покрывать от 20% до 30% заработной платы уволенных рабочих», — отмечают журналисты издания.

По данным корреспондентов, министр финансов страны Риши Сунак объявит о подробностях законопроекта на следующей неделе.

Ранее власти страны продлили действие специального закона по «удержанию рабочих мест», его срок теперь заканчивается в августе.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, распространившаяся на всю планету, привела к серьезному коллапсу мировой экономики, вызванному карантинными мерами, предпринимаемыми многими государствами.

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