Тамбов, , 10:15 — REGNUM Свыше 100 пациентов за прошедшие 24 часа вылечились от COVID-19 в Тамбовской области, в результате чего их общее число превысило 800 человек. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Всего на утро 23 мая вылечено … в Тамбовской области 815 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что 365 пациентов из данного числа выписано из медицинских учреждений и ещё 450 снято с амбулаторного наблюдения ввиду выздоровления.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что примерно 276 тысяч российских граждан в настоящее время находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса.