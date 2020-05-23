Москва, , 09:59 — REGNUM Примерно 276 тысяч российских граждан в настоящее время находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 276 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что за минувшие сутки в стране было проведено 276 тысяч тестов на коронавирус, а общее число проведенных тестов составляет на данный момент свыше 8,4 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Россия» забрал из Камбоджи 126 граждан России и стран СНГ.