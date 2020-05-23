Пномпень, , 09:44 — REGNUM Самолет авиакомпании «Россия» забрал из Камбоджи 126 граждан России и стран СНГ, сообщили 23 мая в российском посольстве.

Отмечается, что 121 российский гражданин покинул королевство на вывозном рейсе «Пномпень — Новосибирск — Москва». Также авиакомпания «Россия» забрала троих граждан Белоруссии и по одному гражданину Киргизии и Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия с начала пандемии коронавируса вывезла из-за рубежа более 250 тысяч граждан страны. По его словам, ещё порядка 30 тысяч сограждан подали заявки на возвращение на родину.

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