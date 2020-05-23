Новосибирск, , 09:36 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области за прошедшие сутки составило 83. Об этом 23 мая сообщили в оперативном штабе региона по противодействию коронавирусной инфекции.

«По данным оперативного штаба на 11.00 (7.00 мск) 23 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что теперь общее число зараженных коронавирусом в регионе стало составлять 2 043 человека.

Кроме этого, за прошедшие 24 часа от COVID-19 умерли 2 человек и общее число летальных исходов достигло 27 случаев. Помимо этого, ещё 56 пациентов вылечилось от COVID-19 и всего в области стало 882 выздоровевших.

При этом указывается, что в настоящее время 61 человек находится в отделениях интенсивной терапии, из которых 15 подключено к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число лабораторий по выявлению COVID-19 увеличивается в Калининградской области.