Гватемала, , 09:26 — REGNUM Ввиду роста числа зараженных в Гватемале на территории страны со второй половины 22 мая вводится комендантский час на 24 часа в сутки, который продлится до 25 мая. О этом 23 мая сообщает газета Prensa Libre.

«Гватемала во второй половине дня в эту пятницу приступила к осуществлению круглосуточного комендантского часа», — говорится в публикации.

Также уточняется, что данная ограничительная мера вводится до 25 мая и её цель — попытаться взять под контроль распространение в Гватемале коронавируса на фоне резкого возрастания числа инфицированных им.

Отметим, ранее стало известно, что в Гватемале был введен запрет на передвижения из-за пандемии коронавируса. На настоящий момент в стране выявлено 2 743 зараженных при 51 летальном исходе.