Киев, , 00:31 — REGNUM Заболевание COVID-19 диагностировано у депутата Верховной рады Украины из пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрия Аристова, сообщила заместитель руководителя фракции Евгения Кравчук 22 мая на своей странице в Facebook.

По ее словам, самочувствие Аристова нормальное, а симптомы болезни — легкие. В настоящее время проводится поиск лиц, которые контактировали с депутатом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заражение коронавирусом выявили у не менее восьми депутатов Рады, двое из которых представляют партию «Слуга народа».

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