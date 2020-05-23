Тайбэй, , 09:22 — REGNUM Ученые Тайваня намерены начать тестирование создаваемой ими вакцины от SARS-CoV-2 на людях уже нынешней осенью. Об этом 23 мая сообщил заместитель главы администрации Тайваня Уильям Лай на своей странице в соцсети Facebook.

«Испытания (вакцины от коронавируса — ред.) на людях пройдут уже этой осенью», — написал он на своей странице после посещения государственного научно-исследовательского института здравоохранения Тайваня и завода по производству вакцин.

Также замглавы администрации уточнил, что посещал эти учреждение и предприятие для того, чтобы узнать, на какой стадии в настоящее время находятся исследование и разработка вакцины от коронавируса.

Кроме этого, Лай напомнил, что ученые данного института внесли значительный вклад в победу над эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году и птичьего гриппа в 2005.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Таиланда за сутки составило три человека.