Красногорск, , 08:38 — REGNUM С сегодняшнего дня в Московской области перестал действовать пропускной режим, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Таким образом, жителям области разрешено во время передвижения не использовать цифровые коды.

Однако для поездки в столицу жителям необходимо оформить соответствующий пропуск, так как в Москве пропускной режим сохраняется, уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции для жителей Подмосковья был введён вслед за Москвой в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

По состоянию на 22 мая в России выявили 326 448 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 825 человек, скончались 3249 пациентов.

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