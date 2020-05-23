Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Известный стример Ninja во время очередной трансляции Fortnite заявил, что ему стало скучно из-за происходящего. Об этом 23 мая сообщил портал Comicbook.

В какой-то момент он сказал, что разработчики из Epic Games должны что-то сделать с тем, что происходит в середине матча. После этого Ninja очень эмоционально высказался на тему того, что очень скучает по старым механикам игры и старым картам.

Напомним, в апреле 2020 года Ninja заявлял, что он ненавидит Fortnite из-за тех изменений, которые разработчики привнесли в игру. Тогда он заявил, что из неё нужно убрать тяжелые снайперские винтовки и многоствольные пулемёты.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: стример Ninja заявил, что он ненавидит Fortnite