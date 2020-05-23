Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Создатели второй части игры Risk of Rain объявили, что они решили перенести её полноценный релиз на август 2020 года. Об этом 23 мая сообщил журнал PC Gamer.

Студия Hopoo Games планировала, что игра выйдет из раннего доступа «весной» 2020 года. Сейчас разработчики сообщили: для того, чтобы версия 1.0 могла предоставить геймерам «полноценный игровой опыт», им нужно больше поработать над контентом и исправить все недочёты.

«Мы хотим, чтобы все знали, что мы выпустим (версию — ИА REGNUM)1.0 в августе 2020 года», — написали они на странице проекта в Steam.

Risk of Rain представляет собой игру, сочетающую такие жанры как метроидвания (игры, похожие на Metroid и Castlevania) и Roguelike (игра с процедурной генерацией уровней, в которой, как правило, персонаж имеет одну жизнь). Релиз первой части Risk of Rain состоялся 8 ноября 2013 года.

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