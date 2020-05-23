Москва, , 05:32 — REGNUM Ужесточить уголовное наказание за неосторожное обращение с огнём, в том числе при сжигании сухой травы, предложили в МЧС России. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что речь идёт об изменении санкций, предусмотренных статьёй 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).

Свои предложения ведомство направило в правительство РФ, отметив, что окончательное решение о включении предложений в доклад президенту России принимает высший исполнительный орган власти.

Сегодня, напомним, по ст. 168 УК РФ виновным грозит штраф от 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

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