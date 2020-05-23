Мехико, 23 мая 2020, 01:51 — REGNUM Использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения пациентов с заболеванием COVID-19 разрешили медицинским учреждениям власти Мексики, 22 мая газета Milenio.
Применение лекарства одобрила федеральная комиссия по защите от санитарных рисков.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Мексике было зарегистрировано почти 60 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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