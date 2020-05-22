Улан-Батор, , 23:24 — REGNUM Оргкомитет на заседании 22 мая решил организовать национальный праздник Монголии «Наадам» в соответствии с условиями пандемии.

Несмотря на то, что в Монголии действует режим повышенной готовности, оргкомитет считал целесообразным организовать традиционный национальный фестиваль «Наадам». Таким образом организаторы хотят выразить уважение и оказать психологическую поддержку населению, которое в течение нескольких месяцев живет в условиях ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в оргкомитете, по традиции 10 июля состоится большой концерт, посвященный к празднованию национального праздника, 11 июля перед открытием Наадама-2020 будут перенесены девять государственных белых бунчуков в сопровождении почетного караула из Госрезиденции на центральный стадион, где пройдут главные праздничные мероприятия.

Церемония открытия фестиваля будет организована в новом формате, без скопления работников культуры — мероприятия пройдут одновременно в нескольких местах и будут транслироваться в прямом эфире.

Состязания по борьбе, стрельбе и скачки пройдут в традиционном формате. Но спортсмены, организаторы и посетители стадиона будут обязаны пройти лабораторное обследование на коронавирус.

Чтобы избежать массового скопления людей на территории стадиона и Хуэй долоон худаг (территория, которая находится недалеко от города и где проходят скачки и другие мероприятия) торговые точки решено не устанавливать, сообщает пресс-служба правительства.