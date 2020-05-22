Женева, Швейцария, , 22:12 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом во всём мире за последние сутки выросло более чем на 100 тыс. и вплотную подошло к пяти млн, сообщает 22 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, по подсчётам ВОЗ, в мире от вызванных коронавирусом заболеваний умерли свыше 327 тыс. человек.

По данным этой международной организации, за последние сутки было зарегистрировано 100 284 новых факта заражения, а умерли от COVID-19 в разных странах 4482 человека.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составило 4 993 470, количество жертв эпидемии равно 327 738 умершим.

Большинство случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке, в частности 2 220 267 инфицированных.

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