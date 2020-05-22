Москва, , 22:10 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова констатировала, что Россия вышла на плато по динамике распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом она заявила сегодня, 22 мая, в ходе совещания у президента России по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По словам Поповой, ученые, исходя из всех получаемых данных мониторинга, оценки и анализа ситуации, говорят о стабилизации распространения коронавируса в России и начале четкой тенденции к снижению.

При этом Попова подчеркнула, что, несмотря на стабилизацию и начало снижения, нельзя расслабляться и нужно соблюдать все требования, чтобы ситуация не ухудшилась.

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