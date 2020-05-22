Ростов-на-Дону, , 20:46 — REGNUM В Ростовской области с 1 июня возобновят работу детские сады. Речь идёт об открытии дежурных групп, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 22 мая.

Согласно поправкам, внесённым в постановление № 272, дошкольным образовательным учреждениям (как частным, так и государственным) с 1 июня необходимо «организовать работу в режиме дежурных групп с письменного согласия родителей (законных представителей) при соблюдении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий для детей работников органов, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением». При этом пока не уточняется, определена ли численность дежурных групп.

ИА REGNUM напоминает, что с предложением о смягчении режима самоизоляции в тех территориях, где эпидемиологическая ситуация складывается наиболее благополучно, ранее выступил заместитель донского губернатора Сергей Бондарев. При этом не исключалась возможность установления карантина в ряде городов и районов.

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