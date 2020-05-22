Мадисон, США, 22 мая 2020, 19:42 — REGNUM Предупреждения о взрывоопасности антисептиков в случае из оставления в автомобиле на жаре разместила 22 мая на своей странице в социальных сетях пожарная служба американского штата Висконсин.
Памятна сотрудников пожарной службы относится к тёплому периоду времени. Поясняется, что дезинфицирующие средства, в основном, содержат спирт и поэтому относятся к категории легковоспламеняющихся веществ.
Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять антисептики в автомобилях, так как в нагретом солнцем салоне антисептик может воспламениться или взорваться.
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