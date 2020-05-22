Москва, , 18:48 — REGNUM Первые результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях станут известны в начале июля текущего года, сообщил 22 мая на пресс-конференции заместитель руководителя НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он сообщил, что в России разработана вакцина против коронавируса, которую учёные уже начали испытывать на себе.

«Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или не верной», — сказал Александр Горелов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, в мире на сегодняшний день выявлено около 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, а жертвами эпидемии уже стали свыше 323 тыс. человек.

В ряде стран Европы уже заявили о высокой вероятности второй волны пандемии.

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