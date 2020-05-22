Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Сотрудники клинических лабораторий Петербурга пожаловались на отсутствие доплат за работу с коронавирусом. Об этом сообщила депутат муниципалитета «Гавань» Нэлли Вавилина, которой пришли эти жалобы.

«Сотрудникам Клиническо-диагностической лаборатории Госпиталя ветеранов войн вопреки распоряжению президента и отчету губернатора Петербурга не заплатили денежные средства, назначенные за работу с больными COVID», — утверждает Вавилина.

Она не знает, что тому виной — «случайность, наплевательское отношение, безответственность или диверсия», но пишет запросы в уполномоченные органы власти.

К депутату обратилась петербурженка, которая представилась сотрудницей клиническо-диагностической лаборатории (КДЛ) филиала Госпиталя ветеранов войн на Старорусской улице, так как губернатор Александр Беглов отчитался, что все выплаты по «президентским» надбавкам были получены медиками.

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Обратившаяся поясняет, что с конца марта занималась внебольничной пневмонией на площадке госпиталя на Старорусской улице, а затем их перевели на площадку на Народной улице.

«Но как оказалось, деньги не выплатили всей лаборатории госпиталя. Я имею в виду КДЛ на Народной, лабораторию на Старорусской, лабораторию в 23-й больнице. Сотрудники КДЛ, и я в том числе, оставили жалобы на портале госуслуг, на горячей линии. Денег пока нет <…> По-видимому, многие не понимают, что КДЛ — это подразделение, которое тоже работает с COVID, а также с инфицированным материалом (кровь, моча, мокрота)», — заявила петербурженка.

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Как сообщали в Смольном 20 мая, поручение президента по выплатам медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, в Петербурге исполнено.«Президент поручил контролировать ситуацию с выплатами дополнительных денег медицинскому персоналу. В Петербурге его поручение выполнено, выплаты произведены», — заявил Александр Беглов. По постановлению № 415 выплаты получили 19 624 медиков. По постановлению № 484 от 12 апреля — 13 860 медработников. Губернатор добавил, что дополнительные выплаты начислены и переведены врачам на зарплатные карты.

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