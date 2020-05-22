Москва, , 18:06 — REGNUM На сегодняшний день пандемию коронавируса можно побороть либо коллективным иммунитетом, либо разработкой вакцины. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Для остановки пандемии есть два сценария — либо 2/3 населения переболеют и выработают иммунитет, либо вакцина. На сегодня в России 47 кандидатов на вакцину — это разные препараты. Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина. Есть вакцины субъединичные. Разрабатываются и синтетические вакцины», — сказал Горелов.

Он рассказал о разных вариантах со штаммами вируса: «Могут использоваться уже использованные штаммы вируса, могут использоваться убитые штаммы, но могу сказать, что альтернативы вакцинации нет. Сколько люди жили — и только с появлением вакцинации человечество получило подарок в плюс 25 лет жизни».