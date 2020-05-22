Воронеж, , 17:00 — REGNUM В Воронеже снова митингуют предприниматели — на этот раз на акцию вышли торговцы рынка «Кольцовский». Несмотря на то, что с 20 мая в регионе разрешена работа рынков, «Кольцовский» так и не заработал.

Как сообщили «Вести-Воронеж», на митинг люди пришли с плакатами «Мы голодаем» и «Дайте работать». Работу рынок не смог возобновить, так как по документам является торговым комплексом, хотя представляет собой несколько десятков автономных торговых точек. Не работает рынок с 28 марта. По словам митингующих, большинство оказались в отчаянном положении — накопления за почти два месяца простоя успели закончиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на митинг вышли предприниматели, торгующие на рынке «Придача», которые требовали у руководства рынка скидку на аренду торговых мест. После этого губернатор Александр Гусев сообщил о том, что предприниматели крытых рынков могут рассчитывать на поддержку региональных властей.

Добавим, что с 20 мая в регионе стартовал первый этап выхода из ограничений, разрешена работа рынков и ярмарок, а также магазинов площадью не более 400 кв. м, торгующих непродовольственными товарами, при условии, что они находятся в отдельно стоящих зданиях или имеют отдельный вход с улицы.