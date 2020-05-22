Москва, , 16:02 — REGNUM Созданную в Советском союзе систему здравоохранения удалось сохранить. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства отметил, что Советский союз разрушили, однако система здравоохранения была сохранена.

Путин подчеркнул, что сейчас российские власти делают и будут делать дальнейшие шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что, несмотря на все сложности, система здравоохранения России выдержала испытания коронавирусом. Она добавила, что закуплено оборудование, развернуты койки, увеличен объем тестирования, накоплен опыт лечения инфекции.

Напомним, по состоянию на 22 мая в России коронавирус подтвердился у более чем 326,4 тыс. человек. При этом за весь период пандемии 99 825 пациентов с COVID-19 выздоровели, скончались 3249 человек.

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