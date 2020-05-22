Анкара, , 15:48 — REGNUM В министерстве внутренних дел Турции заявили о «нейтрализации» порядка 1,5 тыс. террористов с начала 2020 года. Об этом 22 мая сообщается в заявлении ведомства.

Среди организаций, признанных в Турции террористическими, числятся организация ФЕТО, члены которой обвиняются в организации государственного переворота летом 2016 года.

Кроме того, на территории страны действуют боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от рук которых погибли свыше 300 граждан страны.

Также в Турции запрещена деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), члены которой сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.

Напомним, термин «нейтрализован» используется турецкими военными преимущественно по отношению к ликвидированному противнику.