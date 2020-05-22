Бухарест, , 13:41 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки увеличилось на 127 и достигло 17 712 человек. Об этом 22 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 17 712 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении Digi 24.

Также указывается, что общее число летальных исходов от COVID-19 на территории Румынии за время пандемии составило 1 159 случаев. Кроме этого, уточняется, что число вылечившихся от нового заболевания в стране в настоящее время составляет 10 877 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Эстонии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки увеличилось на семь и теперь составляет 1807 человек.