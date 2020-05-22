Каспийск, Дагестан, , 12:39 — REGNUM Режим ограничительных мероприятий (карантин) введен на территории дагестанского Каспийска на период с 22 по 26 мая 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

«В целях недопущения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, предотвращения угрозы распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией <…> администрация городского округа «город Каспийск» постановляет ввести на территории муниципального образования режим ограничительных мероприятий (карантин) с 22 по 26 мая», — сказано в документе.

На этот период въезд и выезд из Каспийска будут ограничены как для транспорта, так и для пешеходов. Это не коснется сотрудников спецслужб и служб жизнеобеспечения граждан, доставщиков товаров первой необходимости, руководителей мэрии города, работников Роспотребнадзора. Также будет обеспечена возможность въезда и выезда гражданам, имеющим медицинские показания.

В дни карантина в Каспийске будет приостановлена работа продовольственных рынков и ярмарок, независимо от формы собственности. Торговые центры, магазины, супермаркеты, продовольственные рынки и другие объекты розничной торговли будут работать только до 19:00.

Горожанам рекомендовано не выходить из дома без экстренной необходимости, а если все же пришлось, то надевать маски и перчатки. Для выявления нарушителей карантина в городе будут организованы патрули. Кроме того, руководителям исламских религиозных организаций рекомендовано не допускать проведение праздничного намаза на Ураза-байрам, который, предположительно, будет отмечаться в Дагестане 24 мая.

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