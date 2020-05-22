Махачкала, , 10:49 — REGNUM Олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы по вольной борьбе из Дагестана Абдулрашид Садулаев призвал жителей родной республики отметить предстоящий мусульманский праздник Ураза-байрам дома, в кругу семьи. Видеообращение к землякам спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Садулаев признал, что он, как и большинство жителей Дагестана, изначально недооценил коронавирус, не придал серьезного значения этой угрозе. По его словам, опасность болезни люди начали ощущать лишь тогда, когда «она постучалась к нам в дверь». Спортсмен отметил, что многих его знакомых уже нет в живых.

«Обычно [на Ураза-байрам] я езжу в горы — навестить родственников, посетить кладбище. В этом году я вынужден прервать эту традицию. Буду отмечать дома, в кругу семьи, и хочу вас всех тоже призвать к этому, Нам надо беречь не только себя, но и тех, кто вокруг нас. Прошу вас придерживаться тех правил, о которых нам говорят врачи», — сказал Садулаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане празднование Ураза-байрам в муфтияте республики предварительно намечено на 24 мая (воскресенье). При этом постановлением правительства региона 25 и 26 мая в честь праздника также объявлены нерабочими днями.