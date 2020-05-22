Москва, , 12:20 — REGNUM Пенсионерке из Москвы, которая уже два месяца безвыездно проживает в поселке Владимирской области, но при этом получила два штрафа за нарушения режима самоизоляции в столице, удалось доказать свою невиновность. Как она пояснила ИА REGNUM, после публикации ее письма с ней связались представители Главконтроля Москвы.

По словам Натальи Каменевой, после публикации ИА REGNUM ее обращения с просьбой о помощи с ней связался представитель Главного контрольного управления города Москвы, чтобы разобраться в ситуации. В процессе выяснялось, что в поликлинике района Южное Бутово, куда за анализом на SARS-CoV-2 обращался супруг пенсионерки, неправильно подошли к заполнению документов.

Каменев сообщил, что его жена в течение двух месяцев проживает в деревне, но в соответствии с правилами оставил ее паспортные данные и телефон. Подпись под этим документом сочли подписью самой Натальи Каменевой, проигнорировав слова супруга о ее отсутствии в столице. В итоге Каменева получила два штрафа по 4 тыс. рублей, которые 8 и 11 мая ей выставили через портал госуслуг. После выяснения подробностей сложившейся ситуации оба штрафа были удалены.

«Я довольна, что так все обошлось хорошо, что во всем разобрались и мне не пришлось бегать по судам. Судя по всему, государство работает. А вам прежде всего большое спасибо!» — заявила Наталья Каменева.

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