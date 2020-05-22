Москва, , 10:50 — REGNUM Новые положительные тесты на вирус SARS-CoV-2 подтверждены в 84 российских регионах за минувшие сутки. Всего новых случаев 8894, сообщает 22 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых подтверждений в Москве — 2988. В Московской области подтверждено 824 теста, в Санкт-Петербурге — 329. Далее идут Нижегородская область — 202 и Красноярский край — 150.

Ещё 138 случаев подтвердилось в Ростовской области, 135 — в Свердловской, 127 — в Калужской, 110 — в Пензенской. В Дагестане, Брянской и Ярославской областях за сутки подтвердились соответственно 109, 105 и 103 положительных теста.

Как сообщало ИА REGNUM, всего количество подтверждённых положительных тестов составляет в России 326 448. Среди пациентов с выявленным коронавирусом скончались 3249 человек, в том числе 150 — за минувшие сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ подтверждено около 8,9 тыс. новых положительных тестов на SARS-CoV-2