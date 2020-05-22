Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве установились прохладная погода, несвойственная концу мая. Синоптики отмечают, что погода отстаёт от календаря почти на 20 дней, передают «Метеоновости».

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В выходные дни (23 и 24 мая) в столичном регионе характер погоды сохранится из-за северного ветра. Ночью столбик термометра может опускаться до +2… +4, днем воздух прогреется до +10… +12 °С. Местами пройдут дожди.

Атмосферное давлении в Москве и Подмосковье будет расти и к выходным окажется выше нормы — 756−759 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +8… +10 °С.

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