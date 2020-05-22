Стокгольм, , 09:03 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 40 человек. Такие данные 20 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 3 871 человек. Их число увеличилось на 40 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 31 523 человека. За сутки было выявлено 649 новых случаев заражения.

По состоянию на 21 мая 1 889 человек с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.