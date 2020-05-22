Москва, , 08:29 — REGNUM Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил онлайн-программу ко Дню защиты детей. На сайте музея 1 июня откроется онлайн-выставка «Дети и война», сообщается на портале мэра столицы.

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Пользователям интернета дистанционно расскажут, какую помощь оказывали дети и подростки в годы Великой Отечественной войны в тылу и партизанских отрядах.

На YouTube-канале и на сайте Музея Победы можно будет посетить видеоэкскурсию, виртуальный мастер-класс, посмотреть аудиоспектакль и онлайн-концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за карантина по коронавирусу в Москве все культурные учреждения закрыты для посещения и работают только онлайн.

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