Варшава, , 06:53 — REGNUM Менеджер Xbox Джош Стэйн опроверг информацию о том, что версия Limited Edition будущей игры Cyberpunk 2077 будет стоить около $2 тыс. Об этом 22 мая сообщил портал Screen Rant.

Он сообщил, что цена $1999 за Cyberpunk 2077 Limited Edition появилась на сайте Microsoft Store в результате ошибки. Информация о том, сколько в действительности будет стоить ограниченная версия новой игры студии CD Project Red появится лишь в июне 2020 года.

«Совершенно неверно, ожидайте новостей в июне!», — ответил Стэйн в Twitter на соответствующий вопрос одного из пользователей.

https://twitter.com/steinekin/status/1263506402628104192

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 запланирова на 17 сентября 2020 года. Ранее разработчики опубликовали видео, в котором показали автомобиль из игры, выполненный в стилистике фильмов «Безумный Макс».

Читайте ранее в этом сюжете: Вышло видео Cyberpunk 2077 с автомобилем в стиле «Безумного Макса»