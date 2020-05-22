Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 04:51 — REGNUM Подготовка к снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса, началась в бразильском городе Рио-де-Жанейро, заявил мэр мегаполиса Марсело Кривелла, 21 мая сообщает газета Globo.

Заявление Кривеллы было сделано сразу же после его встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Мэр подчеркнул, что отмена карантина будет постепенной, но не стал говорить о конкретных сроках снятия ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Рио-де-Жанейро из-за распространения коронавирусной инфекции в рамках карантина были закрыты непродовольственные магазины, спортивные залы, кинотеатры и музеи, а также туристические комплексы.

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